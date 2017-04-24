Şırnak-İdil'deki Öğrencilerden, Başkan Karaaslan'a Teşekkür Ziyareti

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Uçhisar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nezdinde başlattığı kitap toplama kampanyası ile Şırnak-İdil'deki yüzlerce öğrencinin kitapla buluşmasına destek oldu.



Bu kapsamda, Şırnak-İdil ilçesine bağlı Kırca Köyü Ortaokulu Müdürü İsmail Genç, Yazman Köyü Ortaokulu Müdürü Ahmet Bolat ve 7/A sınıflarından bir grup öğrenci Başkan Karaaslan'a makamında teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler. Ziyaretçiler kitap kampanyasının başlatıldığı ilk günden bugüne sağladığı destekten dolayı Başkan Karaaslan'a teşekkürlerini ilettiler. Okul Müdürleri Genç ve Bolat, Uçhisar Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen kitap kampanyası sayesinde okul kütüphanelerinin zenginleştiğini belirttiler. Ortaokul öğrencileri, daha önce okumak için kitap bulmakta zorlandıklarını kampanya sayesinde hikaye, roman ve şiir kitaplarına istedikleri anda ulaşabildiklerini, böylece kitap okuma alışkanlığı kazandıklarını ve çok sayıda kitabı bu sayede okuyabildiklerini söylediler.



Öğrenciler, İdil Yazman Köyü Ortaokulu 7/A sınıfındaki diğer öğrencileri arkadaşları tarafından yazılmış teşekkür mektuplarını Başkan Karaaslan'a takdim ettiler.



Başkan Karaaslan, okul müdürleri ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçen yıl belediyemizin ve benim sosyal paylaşım sayfama Şırnak-İdil'den gelen talep mesajlarıyla, Valilikten olur iznimizi alarak bu kampanyamızı başlatmıştık. Oradaki 250 den fazla öğrencimizi kitapla buluşturduk. Onlar da kendilerine zengin kütüphaneler oluşturdular. Gerek ziyarete gelen öğrencilerin anlattıkları gerekse şahsım adına gönderdikleri teşekkür mektuplarını okuduktan sonra kitap kampanyamızın başarıya ulaştığını gördüm. Çok zor şartlar altında eğitim hayatını sürdüren öğrencilerimizin mutluluğunu hissetmek beni de ziyadesiyle memnun etti. Onlara buradan başarılar diliyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu ve bunun gibi kampanyaların oluşmasında destekçi oluruz" dedi.



Başkan Karaaslan, günün anısına okul müdürleri ve öğrencilerine Uçhisar'ı tanıtan hediyeler armağan etti. - NEVŞEHİR