Şırnak'ı Yeniden Yaşanabilir Bir Kent Haline Getireceğiz"

EKREM PAYAN - PKK'lı teröristlerden temizlenen Şırnak'ta devlet tarafından yaraların sarılması ve yeniden imar için yürütülen çalışmaları, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyenin sunduğu hizmetler taçlandıracak.



Aralarında terör örgütünün sözde yöneticileri ile dağ kadrosundan gelenlerin de bulunduğu 508 teröristin etkisiz hale getirildiği, 50 ton ağırlığında bin 845 el yapımı patlayıcının imha edildiği, el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan 240 barikatın kaldırıldığı, 39 çukurun kapatıldığı, 14 bin 727 evde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hasar tespit çalışmasının yapıldığı kentte, 14 Kasım 2016'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından yeniden imar ve altyapı yenilenmesi için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.



Kent belediye hizmeti ile buluştu



Terörün izlerinin silinmesi, terör mağduru vatandaşların yaralarının sarılması için kentte bir yandan devlet çalışma yürütüyor, diğer yandan İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'nun öncülüğünde hazırlanan projeler hayata geçiriliyor.



Kent rutin olarak temizlenirken teröristlerin tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmeleri sonucu tahrip olan yollar onarılıyor, cadde ve refüjler süratle düzenleniyor.



Belediyenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile planladığı 6 bin konutun inşası çalışmaları devam ediyor.



Hayat kalitesini yükseltecek projeler



Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu, kent için belirledikleri hedefleri ve hayata geçirecekleri projeleri AA muhabirine anlattı.



Belediye kaynaklarından terör mağduru ihtiyaç sahibi ailelere her gün 3 bin ekmek dağıttıklarını belirten Bedirhanoğlu, kentte yapılacak yol çalışmaları için 105 milyon, kanalizasyon hattı için 28 milyon, içme suyu çalışmaları için 23 milyon, park ve bahçeler için 4 milyon lira ödenek ayrıldığını aktardı.



İhtiyaçları gidermeye çalışırken bir yandan da kenti belediye hizmeti ile buluşturmak için gayret sarf ettiklerini ifade eden Bedirhanoğlu, kenti yaşanabilir hale getirmek için her türlü imkanı seferber ettiklerini dile getirdi.



Bedirhanoğlu, kentte hayata geçirecekleri projelere ilişkin şöyle konuştu:



"Kültür Merkezi ile Uludere Caddesinde İl Özel İdareye ait 83 dönümlük arsada yapacağımız mesire alanı projemiz tamamlandı. Yapım aşamasına geçiyoruz. Şehir merkezinde devasa bir yaşam parkı projemiz var. 15 okula oyun parkları, engelliler için oyun alanları, mesire alanları gibi insanların hayat kalitesini yükseltecek projeler yakında halkımızın hizmetinde olacak."



Mevcut otogar binasının yerine Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Kadın Doğum Hastanesi yapacaklarını anlatan Bedirhanoğlu, yeni otogar binasının ise şehir dışında inşa edileceğini söyledi.



Bedirhanoğlu, geçici değil kalıcı çözümler için uğraş verdiklerine işaret ederek "Konut hariç 400 milyonu aşacak değerde projelere imza atacağız. Şırnak'ı bir yıl içerisinde kimsenin tanıyamayacağı yeniden yaşanabilir bir kent haline getireceğiz." dedi.



"Binalar doğalgaz altyapılı olacak"



"Yıl içinde gerçekleştirilecek ihale ile kentte inşa edilecek binalar doğalgaz altyapılı olacak." diyen Bedirhanoğlu, ayrıca kentteki Mijin suyuna alternatif olarak Cefane deresi suyundan istifade ederek içme suyu sorununu çözmek için Antalya Belediyesinden gelen ekiple proje ve analiz çalışması başlattıklarını bildirdi.



"Güzel, yaşanabilir bir şehir hayal ediyoruz"



Vatandaşlardan Zekeriya Tatar, bugüne kadar Şırnak halkının, belediyecilik anlamında büyük mağduriyetler yaşadığını söyledi. Belediyenin daha önce görevlerini yerine getirmediğini dile getiren Tatar, terör saldırıları sonucu kentteki altyapı ve üstyapının tahrip olduğunu belirtti.



Tatar, yapılan görevlendirmenin Şırnak'a hayırlı olmasını temenni ederek şöyle devam etti:





"Terör saldırılarının neden olduğu durumu iyileştirmek ve diğer şehirlerin seviyesine getirmek büyük fedakarlık ve çalışma gerektiriyor. Şırnaklı olarak bizim de diğer şehirlerde yaşayan vatandaşlara sunulan güzel hizmetlere ulaşmak için beklentimiz var. Güzel, yaşanabilir bir şehir hayal ediyoruz."



Tatar, Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu'nun hazırladığı projelerden umutlu olduklarını anlatarak projelerin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.



"Eski belediyenin 10 katı hizmet yapılıyor"



Nurettin Kanıt, yıllardır Şırnak'ın belediyecilik anlamında hizmet görmediğine işaret ederek yapılan görevlendirmenin ardından yürütülen belediye çalışmalarını takdir ettiklerini vurguladı.



Şırnak'ın yeniden imarında belediye çalışmalarının büyük katkı sunacağını ifade eden Kanıt, "Belediye başkan vekilimize büyük bir görev ve aynı zamanda sorumluluk düşüyor. Göreve başladıklarından bu yana çalışmaları görüyoruz. Eski belediyenin 10 katı hizmet yapılıyor." diye konuştu.



Belediyeye gittiklerinde işlerinin hemen görüldüğünü anlatan Kanıt, yıllardır bu hizmetlere hasret kaldıklarına dikkati çekti.



Kanıt, "Sayın Bedirhanoğlu'na güveniyor, çalışmalarında muvaffak olmasını diliyoruz." görüşünü kaydetti.