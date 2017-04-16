Şırnak Güneydoğu'da Seçmen Sandığa Gidiyor Ek Oyunu Okul Bahçesinde Kullandı

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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Güneydoğu, Şırnak, Okul, Seçmen