SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Şırnak Güneydoğu'da Seçmen Sandığa Gidiyor Ek Oyunu Okul Bahçesinde Kullandı
Şırnak Güneydoğu'da Seçmen Sandığa Gidiyor Ek Oyunu Okul Bahçesinde Kullandı
(Tür: Yurt)
16 Nisan 2017 Pazar 17:42
(Tür: Yurt)
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9507459] DHA
Güneydoğu
,
Şırnak
,
Okul
,
Seçmen
9
80
3
Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
CHP'nin kalesinde sandıklar açılıyor! İşte gelen ilk sonuçlar
Son dakika! YSK: Mühürsüz oylar da sayılacak
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
Engelli vatandaşın isyanı! Asansörü sorduğuna pişman oldu
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın sandığından 'Evet' çıktı
Diyarbakır'dan ilk sonuçlar geldi: 'Hayır' açık ara önde
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da çıkan sonuç
Allah'ın sopası yok! Lyon'lu futbolcular saldırıya uğradı
Memleketinden gelen sonuçlar Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldürdü
Sandıkların yarısı açıldı! İşte Bahçeli'nin memleketinde son durum
Top oynarken ortadan kaybolan çocuğun cesedi foseptik çukurundan çıktı
'İçerde'nin tüm gerçekleri Melek'in 2 dudağı arasında!
Sandıklar kapandı! İşte Ankara'dan ilk sonuçlar
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
Oy torbaları askeri helikopterle taşındı
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
Son dakika! YSK, yayın yasağını kaldırdı
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
Büyük umutlarla geldi, hayal kırıklığıyla bırakıyor
Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu okulda kan aktı: 3 kişi öldü
Rüzgar'dan erkeklerin işini zorlaştıracak paylaşım
Hem düğün, hem referandum! Babaevinden çıkıp sandığa gitti
Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve damadı oy kullandı
Bir nükleer açıklaması da İran'dan! Ruhani rest çekti
FETÖ şüphelisi sandık başında yakalandı
Müthiş derbi berabere bitti! 90+6'da teknoloji kurtardı
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Yakışıklı oyuncu 1 değil, 2 kadınla birden yakalandı
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
Tüp bebek için kliğine giden evli çift, ikiz kardeş çıktı
Daha 12 yaşındayken Türkiye'yi güldüreceği belliymiş
Çukurca'da göreve giden askeri araç devrildi: 8 yaralı
Sandıktan çıkacak sonuç, aralarından birine daire kazandıracak
Doğum yapan 14 yaşındaki kızın babası da tutuklandı
5 yaşındaki çocuk, dönen restoranda sıkışarak feci şekilde öldü
Bahoz Erdal'ın koruması 4 katlı sığınakta yakalandı!
Akılalmaz kaza! Gazı kökleyen sürücü, 3 aracı önüne katıp sürükledi
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Kızılay'da fuhuş kartviziti dağıtan 2 kişi tutuklandı
Erdoğan çifti oyunu kullanıp pastanenin yolunu tuttu
Ayaklara dikkat! Ünlü oyuncu asla yapamam dediğini yaptı
Ünlü oyuncu, kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi
Milli futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Oyunu atan Bahçeli mesajı verdi: Milletimiz için dönüm noktası