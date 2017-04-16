SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Şırnak Güneydoğu'da Seçmen Sandığa Gidiyor
Şırnak Güneydoğu'da Seçmen Sandığa Gidiyor
(Tür: Yurt)
16 Nisan 2017 Pazar 11:34
(Tür: Yurt)
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9505699] DHA
Güneydoğu
,
Şırnak
,
Seçmen
1
9
14
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Diyarbakır'da okulda silahlı kavga: 2 ölü
Halk tepki gösterince 'evet' yazan mühürler toplatıldı
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
Cem Yılmaz, yine farkını ortaya koydu
Arı kovanlarını açınca dünyası başına yıkıldı
Ve Lyon İstanbul'daki maç için kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Soylu: Bu sabah bakanlığa gittiğimde önüme bir ihbar geldi
Kontrolden çıkan otomobil, 15 metrelik uçuruma yuvarlandı
Hem düğün, hem referandum! Babaevinden çıkıp sandığa gitti
Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
Daha 12 yaşındayken Türkiye'yi güldüreceği belliymiş
Doğum yapan 14 yaşındaki kızın babası da tutuklandı
"3 yüzyıl" gören dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Ünlü sunucunun derin yırtmacından iç çamaşırı gözüktü
2 yıl sonra oy kullanmak için dışarı çıktı
Birlikte yaşadığı arkadaşını işkenceyle öldürdü
Danışmanlarından Trump'a dünya savaşı çıkaracak teklif!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini oyluyoruz
Birce, eski eşiyle yeniden bir arada
Sabıkalı okulda oy kullanılmıyor
Çukurca'da göreve giden askeri araç devrildi: 8 yaralı
Öygü Gürman: Geçmişe dönsem Yavuz Bingöl'le evlenmezdim
Megastar sandık başına gitti! İlk yorumu: Hayırlısı olsun
Tüp bebek için kliğine giden evli çift, ikiz kardeş çıktı
Ayaklara dikkat! Ünlü oyuncu asla yapamam dediğini yaptı
Devrilen traktörün altında kalan 2 çocuk, feci şekilde can verdi
Survivor yarışmacıları oy kullanabilecek mi! İşte cevabı
Ronaldo'nun "kara liste"si ortaya çıktı! G.Saray da var
Rüzgar'dan erkeklerin işini zorlaştıracak paylaşım
Hastaneden son açıklama! İbrahim Erkal için umutlar tükeniyor
Almanya'da skandal konferans: Burası mağara değil üniversite!
Erdoğan'ın birinci olduğu ankette, Demet'e sürpriz
Müthiş derbi berabere bitti! 90+6'da teknoloji kurtardı
Referandum yasakları resmen başladı! İşte yasaklar listesi
Dadaş playboy ata yurdunda! Bildiğiniz Erzurum'u unutun
Almanya seçim yasaklarını deldi! Opera binasına dev 'Nein' bayrağı
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
Referanduma saatler kala Avatar'dan ilginç paylaşım: Çakmak lazım!
Tartışma yaratan anket hakkında noktayı koydular: Tamamen yalan!
Emre Mor için söz kestiler
Yakışıklı oyuncudan ülkücüleri mest edecek sözler!
Oyundan alınmayı hazmedemeyince koltuğu tekmeledi
Referanduma saatler kala Avrupa'yı topa tuttu
G.Saray'da skandal transfer: Hiç oynamadı, dakikada 3 bin TL kazanıyor
Referandum kararını açıkladı
Rusya, Eurovision kriziyle ilgili kararını verdi
Şeyma, yırtık kot modasını abarttı