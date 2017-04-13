Şırnak Esob Başkanı Haşimoğlu, Yılın Birlik Başkanı Seçildi

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Heşar Haşimoğlu, bir dergi tarafından düzenlenen oylamada, yılın birlik başkanı seçildi.



Haşimoğlu, Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı açıklamada, esnafa hizmet etmeyi ilke edindiğini söyledi.



İl ve ilçe odalarının esnaf için birer yuva olduğunu anlatan Haşimoğlu, "Şırnak esnafına her zaman hizmet etmenin gururunu yaşamaktayım. İstiyoruz ki esnaf odalarımız bütün sorun ve sıkıntılarını bize getirsin bizde sorunları ilgili makama iletelim. Anket boyunca desteklerini esirgemeyip bu değerli ödülü almamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Derginin temsilcisi Cevat Önge de bu yıl 16'ncısını düzenledikleri "Esnaf Oskarları" oylamasında Haşimoğlu'nun en çok oyu aldığını söyledi.



Vali Ali İhsan Su, ödülü dergi adına Haşimoğlu'na verdi.