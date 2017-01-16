Şırnak Devlet Hastanesi'nde Anne Adaylarına 5 Yıldızlı Otel Konforu

Şırnak merkez ve ilçelere bağlı köylerde, kış mevsiminde yolları kapanma riski bulunan köylerde yaşayan ve doğumu yaklaşan anne adayları için Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan Anne Oteli hizmete girdi.



Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ulaşım şartlarının güçlüğü nedeniyle hastanelere erişimde güçlük çeken hamile kadınlar için Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Misafir anne oteli" uygulaması kapsamında, Şırnak'ta onlarca anne adayını ağırlayacak Anne Oteli hizmete girdi. Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması ile ulaşım sağlanmasında güçlük çekilen iklim ve doğa koşullarına sahip bölgelerde yaşayan veya gebeliği riskli olacağı tahmin edilen anne adayları, planlanan merkezlere nakledilerek, doğum sonrası sağlığına kavuşana kadar burada kalıyor. Anne Oteli, doğumu yaklaşan gebe kadınlara ücretsiz hizmet verecek.



Şırnak Devlet Hastanesi Anne Oteli Sorumlu Hemşiresi Sebahat Konak, Anne Oteli'nde görevli hemşirelerin yanısıra, yemek, sıcak su, televizyon, buzdolabı ve telefon imkanı olduğunu belirterek, kış şartlarında yolları kapanan köylerde yaşayan hamilelerin, doğumdan bir ay önce otele geldiklerini bu durumun da hem anne, hem de bebek sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi. Anne Oteli'nde 8 yataklı odaların bulunduğunu ifade eden Konak, doğum hastalarına 5 yıldızlı otel konforunda, en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydederek, "Anne oteli Şırnak Devlet Hastanesinde şu an 5 yıldızlı otel hizmeti veriyor. 8 tane yatağımız var. Şu an doğum yapmış ve doğum yapmaya yakın olan 3 kadın, otelimizde kalıyor. Annelerin dinlenebileceği, televizyonlu, bir oturma odamız da mevcut. Yoğun kış şartlarında, özelikle sevk ile Beytüşşebap, Uludere ve Silopi'den gelen hastalarımız için rahat bir ortam burası. Annelerin rahat edebileceği bir ortam hazırladık hastane olarak" dedi.Şırnak merkez Başağaç Köyü'nden gelen ve Anne otelinde misafir olarak kalan anne adaylarından Zeynep Acar, "Devletin sağladığı imkanlar gayet güzel. Yatakları ve oturma odaları çok güzel. Yemekleri güzel ve hiç bir sıkıntı çekmiyoruz. Bebeğimin durumu da gayet iyi ve bu gün belki taburcu olabiliriz" diye konuştu.