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Şırnak Beytüşşebap'ta Sel Hayatı Felç Etti
Şırnak Beytüşşebap'ta Sel Hayatı Felç Etti
Şırnak Beytüşşebap'ta sel hayatı felç etti(Tür: Yurt)
14 Nisan 2017 Cuma 14:17
Şırnak
Beytüşşebap
'ta sel hayatı felç etti
(Tür: Yurt)
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[9499604] DHA
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