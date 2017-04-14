Şırnak Beytüşşebap'ta Sel Hayatı Felç Etti-3

Şırnak Beytüşşebap'ta sel hayatı felç etti-3(Tür: Yurt)

Şırnak Beytüşşebap'ta sel hayatı felç etti-3

(Tür: Yurt)

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