Şırnak Beytüşşebap'ta Sel Hayatı Felç Etti-2

Şırnak Beytüşşebap'ta sel hayatı felç etti-2(Tür: Yurt)

Şırnak Beytüşşebap'ta Sel Hayatı Felç Etti-2

Şırnak Beytüşşebap'ta sel hayatı felç etti-2

(Tür: Yurt)

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Beytüşşebap, Şırnak, Sel