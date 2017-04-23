Şırnak Bestler-Derelerde çatışma: 2 asker şehit (2)



OPERASYONDA 5 ASKER YARALANDI



Şırnak'ın kuzeyinde yer alan Bestler- Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda güvenlik kuvvetleri ve PKK'lı terösitler arasında çıkan çatışmada 5 asker yaralandı. Bestler-Dereler bölgesinde bu sabah saatlerinde 2 askerin şehit olmasının ardından, devam eden operasyonda yaralanan 5 asker helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in yönettiği operasyonun devam ettiği belirtildi.