Şırnak Bestler- Derelerde Çatışma: 2 Asker Şehit (3)

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI



Şırnak'ın Bestler- Dereler bölgesinde yürütülen operasyon sırasında bu sabah şehit olan uzman çavuşlar Turgut Kurtçu ve Efe Osman Apaydın için Şırnak'ta uğurlama töreni düzenlendi. Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Vali Ali İhsan Su, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nün eşi Özde ve oğlu Ahmet Doruk Kurtçu, kurum müdürleri, korucular ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Uzman Çavuş Turgut Kurtçu ve Uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın öz geçmişleri okundu, dualar edildi.



Törende şehit Uzman Çavuş Turgut Kurtçu oğlu Ahmet Doruk Kurtçu yakınlarının kucağında babasını asker selamı ile uğurladı. Şehidin eşi Özde ise gözyaşlarına hakim olamadı. Duaların ardından, şehit uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun cenazesi Tekirdağ'a, Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ın cenazesi ise Niğde'ye götürülmek üzere ambulans ile Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.



