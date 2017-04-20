Şırnak Bestler Dereler kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 oldu



ŞIRNAK - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Bestler Dereler kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26 olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında Nalaguva Tepe bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen operasyonda ilk tespitlere göre yedi terörist daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Buna ilave olarak bir teröristin de unsurlar tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildiği vurgulandı.Şu ana kadar operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 olduğu kaydedilerek operasyonun devam ettiği bildirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Besta (Bestler/Dereler) sözde cephe sorumlusu Soro kod (İran uyruklu) adlı terörist olduğunun tespit edildiği kaydedildi.