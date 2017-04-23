Şırnak Bestler-Dereler'de Çatışma: 2 Asker Şehit

ŞIRNAK'ın kuzeyinde yer alan Bestler-Dereler bölgesinde hava destekli yürütülen operasyonda 5'inci güne girilirken, bu sabah çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 asker kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonlarda şimdiye kadar 37 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Şırnak'ta bulunan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen havca destekli operasyonda 5'inci güne girilirken, bugün saat 07.30 sıralarında çatışma çıktı. PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ilk ateş sonucu ağır yaralanan 2 uzman çavuş Helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 uzman çavuş kurtarılamayarak şehit oldu. Şehitler için bugün öğleden sonra Şırnak'ta uğurlama töreni yapılması beklenirken, Bestler-Dereler bölgesinde 5 gündür süren operasyonlarda şimdiye kadar 6 asker şehit olurken 37 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. - Şırnak