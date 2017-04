Şırnak, Başbakan Yıldırım'ı Bekliyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Şırnak'a gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ı vatandaşlar heyecanla bekliyor.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Şırnak'a gelecek olan Başbakan Yıldırım'ın halka hitap etmesinin beklendiği Yeni Mahalle Cizre Caddesi'nde platform oluşturuldu.



Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Aşan, Şırnak'ta Başbakanı misafir edeceklerini, bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, kendisini coşkulu şekilde karşılamak için bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi.



Vatandaşların heyecanla Başbakan Yıldırım'ın ziyaretini beklediğini kaydeden Aşan, "Şırnak Başbakanı karşılamaya hazır. Günler öncesinden başladığımız hazırlıklarımız tamamlandı. Başbakanı büyük coşkuyla karşılayacağız." dedi.



Bütün Şırnak'ın Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü adına önümüzdeki 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" oyu kullanacağına inandığını kaydeden Aşan, bunun da tüm Türkiye için önemli bir mesaj olacağını aktardı.



Aşan, "Allah'ın izniyle önümüzdeki referandum da Şırnak halkı olarak Türkiye'nin bu değişim ve dönüşümünde üzerimize düşen katkıyı yapacağımıza inanıyorum. Şırnak halkı bu sağduyusunu gösterecektir." diye konuştu.



Halkın özellikle çukurlardan mağdur olduğunu dile getiren Aşan, şöyle devam etti:



"Özellikle bu çukur siyasetinden dolayı halkımızın yaşadığı bir mağduriyet, ekonomik kayıplar var. Psikolojik ve bu olaylardan dolayı başlayan travmalar vardır. Hükümetimizin, devletimizin bu yaşanılan son olaylardan dolayı bütün vatandaşlarımızın kayıplarıyla ilgili olarak her türlü desteği yapmaktadır. Evet Şırnak bu terörden dolayı 6 mahallesini, bin 200 iş yerini kaybetti. Sadece Şırnak merkez değil Cizre, Silopi ve İdil ilçemiz de bu terörden dolayı büyük kayıplar yaşadı fakat Allah'a şükürler olsun Cizre'de, Silopi'de, İdil'de hayat şu an normale dönmüştür."



Aşan, hükümetin acilen aldığı tedbirler sayesinde vatandaşların bu mağduriyetlerinin çoğunun giderildiğini aktararak, bir yıl içerisinde Şırnak merkezde 6 bin 500 konutun yapımının hedeflendiğini, bir yıl sonra kentin kentsel dönüşüm neticesinde yeniden yaşanılır bir kent haline geleceğini anlattı.



Vatandaşlardan Tahsin Uluer de Başbakanın kente gelmesinin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Şırnak'ın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip il olduğunu, artık terör olaylarından dolayı harabeye dönen kentin hızla eski günlere kavuşmasını istediklerini söyledi.



Cihan Ertaş ise artık memleketin huzura ihtiyaç duyduğunu aktararak, "Huzurumuz olsun yeterlidir. Bu millet terörden çok çekti, artık bu milletin çekmesini istemiyoruz. Huzur istiyoruz. Huzur gelince zaten her şey devamında geliyor." dedi.