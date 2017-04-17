Şırnak Ak Partililer, Yüzde 18.74 Oy Aldıkları Cizre'de Halaylı Kutlama

Ak Partililer, yüzde 18.74 oy aldıkları Cizre'de halaylı kutlama



TÜRKİYE genelinde yüzde 51.4 oranında "evet" çıkmasından sonra Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde AK Partililer, müzik eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.



Cizre İlçesi'nde 47 bin 86 oy ve yüzde 81.26 oranında "Hayır" karşılık, 10 bin 858 oy ve yüzde 18.74 oy oranına rağmen AK Parti Cizre ilçe teşkilatı, Türkiye genelinde yüzde 51.4 oranında "evet" çıkmasını parti önünde halay çekerek kutladı. Alibey Mahallesi'ndeki AK Parti İlçe Teşkilatı önünden geçen Adliye Sokak üzerine kurulan müzik sistemi eşliğinde yerel sanatçılar Kürtçe ve Türkçe parçalar seslendirirken, az sayıdaki partili de müzik eşliğinde halay çekti.



AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven, ortaya çıkıp oynayanların ve sanatçıların üzerine sık sık para atarak, coşkulu sevinç gösterisi sergiledi. Ellerinde Türk Bayrakları alan partililer, sık sık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehinde tezüharatlarda bulundu.