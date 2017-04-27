Şırnak'a 6 Bin Konut Yapılacak

Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, kente Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, 6 bin konut ile 100 iş yeri yapılacağını söyledi.



Bedirhanoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sinan Aydın ile Gazi Paşa Caddesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutları alanında incelemelerde bulunarak, firma yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bedirhanoğlu, proje ihale süreçlerinin ardından çalışmalar hızla devam ettiğini söyledi.



Bedirhanoğlu, "1 ve 2. etapların ardından 3. etabın da ihalesi tamamlandı. Bu üç etapta 2 bin 983 konut yapılacak. İnşallah önümüzdeki yıl, 6 bin konut ve bin 100 iş yeri bitmiş olacak. Belediye olarak dere ıslahı, kanalizasyon ve yol konularında arkadaşlarla istişare ederek eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Amacımız vatandaşımızı da sıkmadan çalışmaları gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.