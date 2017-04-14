Şırnak'a 5 Bin Kitap

Şırnak'ta hayata geçirilen "Sevgi ve Kardeşlik Kütüphanesi" projesi kapsamında Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu, kente 5 bin kitap gönderdi.



Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Yüksek Danışma Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından gönderilen 5 bin kitap Şırnak'a ulaştı.



Şırnak Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu İl Temsilcisi Veysi Baran, ulaşan kitapları kısa zamanda okulların kütüphanelerine göndereceklerini söyledi.



Emeği geçen Milletvekili Külünk'e teşekkür eden Baran, şunları kaydetti:



"Yaşanan terör olaylarında okullarımız da zarar gördü. Okulların yanında mevcut kütüphanelerimizde zarar gördü. Şırnak Kültür Merkezindeki binlerce kitap da örgüt tarafından ateşe verildi. Bize bu kitap ihtiyacına binaen konfederasyonumuz aracılığıyla 5 bin kitap gönderildi. Biz de bunları merkezdeki okulların kütüphanelerine ulaştıracağız. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz bu kitaplardan faydalanırlarsa bizim için mutluluk bu olur. Bir neslin yetişmesi için okumanın büyük önemi olduğunu biliyoruz. Şırnak, ilim irfan şehridir. Şırnak kitapsız, kütüphanesiz kalmamalı. Sevgi ve Kardeşlik Kütüphanesi, gençlerimiz ve halkımız için büyük önem arz ediyor. Projede emeği geçen Genel Başkanımız Bilal Okudan'a, Danışma Kurulu Başkanımız Külünk'e teşekkür ediyoruz."