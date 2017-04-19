Şırnak 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Şırnak'ta 2017 yılı 2. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.



Şırnak İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı Vali Ali İhsan Su başkanlığında, Vali Yardımcıları Turan Bedirhanoğlu, Ali Arıkan, karayolları bölge temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürlerin katılımı ile yapıldı. Toplantıda, devam eden yatırımlar ile 2017 yılında yapılması planlanan hizmetler ele alındı. Vali Ali İhsan Su, 2017 yılının birinci dönem il koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştireceklerini belirterek, "Şuanda Şırnak il genelinde gerçekten ciddi bir yatırım var. 2017 yılının ikinci dönem il koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştiriyoruz. 2017 2. dönem koordinasyon kurulu toplantımızda kurum ve kuruluşlardan alınan veriler esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere dağılımı yapılmıştır" dedi.



Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 2017 yılı nisan ayı sonu itibariyle toplam 305 proje üzerinde çalışıldığını belirterek, "Bu projelerin 18'i tamamlanmıştır. Diğer 287 projeden 131 proje devam etmekte, 104 proje ihale aşamasında ve 52 proje ise çeşitli sebepler nedeniyle başlanılamamıştır. 2007 yılında 16 kuruluşun ve özellikli projelerin nisan ayı sonu itibariyle 6 sektör 305 proje için ayrılan ödenek miktarı 903.313 milyon TL'dir. İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, GAP, DİKA projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, 2017 yılı nisan ayı sonu itibariye 67.193 milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı yüzde 7'dir" dedi.



Vali Ali İhsan Su, toplantıya katılan yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerinden yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi aldı. - ŞIRNAK