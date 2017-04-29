Şirketlerin Maddi Kaybına Çözüm: Erp

Temel amacı bir işletmenin tüm operasyonel faaliyetlerinin dijital ve elektronik ortamdan yönetilmesini sağlayan yazılım programları, uzun zamandır şirketlerin en önemli gündem maddesi. Bu konuda çıtayı yüksek tutan şirketler, sadece bugünün ihtiyacına cevap veren paket programlar yerine, şirketlerin ihtiyaçlarına göre revize edilip, geliştirilebilen ERP programlarını kullanıyorlar.

Günümüzde şirketler, sektörü ne olursa olsun hayatta kalabilmek için yazılıma gereken önemi vermek zorunda.Stok takibinden, malzeme ihtiyacına, planlamadan risk yönetimine, Ar-Ge planlarından, rakamsal verilere, krediler ve yasal defterlerden, uluslararası raporlamaya ve kalite yönetiminden, toplam verimlilik yönetimine kadar birçok sistemin bir arada çalıştığı entegre sistemler bütünü olan ERP, bir şirketin en önemli bilgilerini içinde barındırıyor.

Ancak sektörde "Paket Program" ve "ERP" sistemlerinin aynı hizmeti verdiği algısı oluşuyor.

ERP ile paket programları arasındaki en önemli farkın"geliştirme" olduğunu belirten, yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Türkiye'nin lider ERP şirketi CPM Yazılım'ın Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Ahtagil; "Her sektörün veya firmanın özgün yazılım ihtiyaçları olabiliyor. Bir ERP sistemi sahibi iseniz Know-how'ınızı yazılım firmasına aktarıp onların geliştirmesini isteyebileceğiniz gibi bunu kendi bünyenizde çalışan mühendisleriniz ile de yapabilirsiniz."dedi.

Milyonlarca Dolarlık Tekrar Maliyet Riski

Türkiye'de 25.000 orta ve büyük işletme olduğunu ve bu işletmelerden sadece 7.000'inin ERP kullandığını belirten Ahtagil, bu oranın gün geçtikçe hızla arttığını söylüyor. Ahtagil; "Şirketlerin artan ihtiyaçları doğrultusunda milyon dolarlık alt yapılara imza atarak kurduğu yazılımların yetersiz kalmaları çok ciddi mali kayıplara yol açmaktadır. ERP sistemlerinde bütün akış süreçleri birbirine bağlıdır ve sonsuzluk vardır. Ne ihtiyacınız doğarsa şirket içerisinde onuda akış sürecine ekleyebilirsiniz. Paket programlarda ise hizmet limitlidir, devamı olmayıp, tüm iyileştirmelere ve geliştirmelere kapalıdır. Şirketlerin ERP sistemine geçişleri kısa bir sürede gerçekleşir."dedi.