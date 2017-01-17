Şirket Sözleşmeleri Artık Ktso'da Yapılacak

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Tuncay Özcan, daha önce noter huzurunda yapılan kuruluş aşamasında şirket esas sözleşmelerinin artık ticaret ve sanayi odaları bünyesinde hizmet veren ticaret sicil müdürlüklerinde yapılacağını söyledi.



Söz konusu tebliğe göre kuruluş aşamasındaki şirket esas sözleşmelerinin Karabük Ticaret Sicil Müdürlüğünde imzalandığını belirten Özcan, "Uygulamayla birlikte şirket sözleşmesi yine MERSİS'te (Merkezi Sicil Sistemi) hazırlanacak. Şirket kurucuları, sözleşmenin imzalanması için noter yerine şirketin kurulacağı yerin sicil müdürlüğünde hazır bulunacak, kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi müdürlükte bizzat kendileri tarafından imzalanacak." diye konuştu.



Bu düzenlemelerle birlikte şirket kuruluşlarında prosedürün azalmasıyla birlikte işlemlerin daha hızlı tamamlanabileceğini vurgulayan Özcan, ayrıca, ticaret siciliyle ilgili harçların da artık maliye adına oda bünyesinde tahsil edildiğini, bu uygulamanın üyeler tarafından memnuniyetle karşılandığını sözlerine ekledi.