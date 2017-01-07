Sirkte çalışan dört farklı kedi türünün yaşadıkları sıkıntılar yüzünden sirkten ayrılıp kendilerine yeni bir yaşam kurma arayışını anlatan "Sirk Kedileri" miniklerle buluşmaya hazırlanıyor.



Sirkin sahibinin bu kedileri hiç önemsemeden para kazanma çabası, sadece kendini düşünmesi ve kedilere zarar vermesi, kedilerin sirkten ayrılmak isteme sebebidir. Kahramanlarımız aslan, kaplan, çita ve kedi kendilerine ait bir müzik grubu kurup karınlarını bu şekilde çalışarak doyurabileceklerini düşünürler. Kedinin ailesinden olan yaşlı kedi, bir zamanlar Bremen Mızıkacıları'ndan biridir ve mızıkasını kediye verir. Ayrıca bu müzik grubunda bulunan müzik aletlerinin bir araya geldiğinde, herkesi etkileyecek güçte bir müzik yapılmasından bahseder. Kedi de bunu arkadaşlarıyla paylaşır ve bu müzik aletlerini bulmak için yola koyulurlar. Eşeği, horozu ve köpeği bulup onlardan müzik aletlerini isterler. Onları takip eden tehlikeden haberleri yoktur. Bütün müzik aletlerini hırsıza kaptırırlar. Daha sonra hırsızın aslında bu müzik aletlerinin değerli olduğunu duymuş ve bundan çıkar sağlamaya çalışan sirkin sahibi olduğunu farkederler. Bütün maceraların sonunda kediler müzik aletlerini geri alır, sirk sahibi ise aç gözlülüğünden dolayı yaptığı hataları görerek daha iyi bir insan olur. Yaşanılan bu macera sonunda aç gözlülüğün verdiği zarar, yardımlaşmanın önemi ve en önemlisi hayvan sevgisi gösterilmiş olur.



Yazan: Bilal Aydoğdu



Yöneten: Burcu Taş



Oyuncular: Adnan Mehmet Ali Aslan, Gizem Takma, Efe Teker, Vedat Arıcan, Betül Özkaya



Süre: 50 Dk.