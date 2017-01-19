Şirintepe Mahallesine İnceleme Gezisi

İzmit Belediyesi'nin yaklaşık 8 yıl önce başlattığı mahalle inceleme gezileri devam ediyor.



İzmit Belediyesi'nin inceleme gezileri Şirintepe mahallesiyle devam etti. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğndidemir ve daire müdürlerinin yer aldığı inceleme gezisinde mahalle muhtarı Nilgün Düzen de hazır bulundu. Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler, cadde ve sokakları tek tek dolaşarak eksikleri yerinde tespit ettiler. Mahalle gezisinde Bora sokaktaki park yapım çalışmaları da incelenerek vatandaşların istek ve şikayetleri dinlendi. Ekopark'ta da incelemelerde bulunan Başkan Vekili Bulut, çocuklara top hediye etti. - KOCAELİ