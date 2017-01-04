Şirinevler Katlı Otopark ve Pazar Yeri İnşaat Çalışması

Karabük Belediyesi tarafından Şirinevler mahallesinde, 3 katlı yer altı otoparkı ile en üst kısımda yer alacak pazar yeri projesi inşaat çalışması devam ediyor.



Karabük Belediyesi, vatandaşların daha iyi ortamlarda alışveriş yapabilmesini sağlamak ve Şirinevler Mahallesinde yaşanan otopark sorununu ortadan kaldırmak için katlı otopark ve kapalı pazar yeri inşaatı projesine devam ediyor.



Belediye Başkanı Rafet Vergili, Şirinevler Mahallesi için oldukça büyük öneme sahip olan proje ile özellikle pazarın kurulduğu günlerde trafik ve otopark sorununu ortadan kaldırmış olacaklarını söyledi. - KARABÜK