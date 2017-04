Siri WhatsApp Mesajlarınızı Okumaya Başlıyor.





Hey Siri, Son WhatsApp Mesajımı Oku … "Hey Siri, read my last WhatsApp message." Demeye Hazır olun! Siri'nin dikte özelliği! Siri WhatsApp Mesajlarınızı Okumaya Başlıyor …



Apple'ın akıllı asistanı Siri, Amazon Alexa ve Google Assistant gibi üçüncü parti uygulama entegrasyonuna sahip olmayabilir; Ancak hala milyonlarca kullanıcısı için oldukça faydalı olmaya devam ediyor. WhatsApp yine de tam entegrasyon için ciddi adımlar atmamış olsa da; zaman zaman yayımladığı güncellemeler ile faydalı özellikler eklemeye devam ediyor.



Örneğin WhatsApp, kullanıcılarına Eylül ayından bu yana kendi seslerini kullanarak metin mesajı göndermelerini imkan sağlamıştı. Şimdi ise son güncelleme ile Apple'ın akıllı asistanı mesajları da yüksek sesle okuyabiliyor.



Siri Dikte Özelliği WhatsApp ile Nasıl Kullanılır?





Özelliği ayarlardan aktif ettikten sonra "Hey Siri, Son WhatsApp Mesajımı Oku", "Hey Siri, read my last WhatsApp message." direktifini akıllı asistanınız Siri'ye söylemeniz yeterli.



Özellik özellikle direksiyon başındaki kullanıcıları oldukça sevindirecek. Yolculuk bu sayede çok daha güvenli bir hale gelecek.



Siri'nin WhatsApp Mesajlarını Okuması için ?



Siri'nin dikte özelliğini kullanmak için desteklenen cihazların iOS 10.3 veya daha yeni bir sürümünü çalıştırıyor olması gerekir.



