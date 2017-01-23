Siren Seslerini Duyunca Dışarı Çıktı, İntihar Eden Eşini Gördü (2)

KARDEŞİ: BORCU YOK, SAĞLIK SORUNLARI YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİ



Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Ali İhsan Gözübatık'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Merkez Çukurova Belediye meclis üyesi İsmail Hakkı Gözübatık, kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle intihar ettiğini söyledi. Kardeşinin sara hastası olduğunu belirten Gözübatık, "Kardeşim 7 yaşından beri sara hastasıdır. Bugüne kadar gerek Ankara'da gerekse de burada tedavi görmekteydi. Son günlerde sara ve psikolojik rahatsızlıklarından dolayı kardeşime Alzheimer hastalığı teşhisi konmuştur. Kardeşimizin herhangi bir borcu yoktur. Hastalıklarının verdiği rahatsızlıklar yüzünden intihar etti" dedi.