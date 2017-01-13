Sırbistan Haradinaj'ın Acilen İadesini Talep Ediyor

Sırbistan, Fransa'da dün mahkeme tarafından hakkında şartlı tahliye kararı çıkan Kosova'nın eski başbakanlarından AAK lideri Ramush Haradinaj'ın acilen Sırbistan'a iade edilmesini talep etti.



Sırbistan Hükümeti'nin Kosova Ofisi Müdürü Marko Djuriç, Sırbistan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ulusal mensubiyet gözetmeksizin Sırbistan'ın tüm sanıkların sorguya alınması çalışmasına devam edeceğini belirtti.



Uluslarararası hukuka ve İnterpol'un yakalama kararlarına saygı duymaları için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çağrıda bulunan Djuriç, AB ülkelerinden siyasi karar almaktan kaçınmalarını talep etti.



Djuriç, Ramush Haradinaj ve yönettiği suç grubunun işledikleri suçlarını kanıtlayacak 30 kadar tanığın olduğunu iddia ederek, Sırbistan'ın, Sırp ya da başka etnik topluluktan olsun, masum sivilleri katledenlerin cezalandırılmaması gibi adaleti kabul etmediğini vurguladı.



Ramush Haradinaj geçen hafta Fransa, Sırbistan'ın çıkardığı yakalama kararına uyarak gözaltına alındı. Ardından dün mahkeme Haradinaj hakkında şartlı tahliye kararını verdi. - PRİŞTİNE