Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic Filistin'de Açıklaması

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, ülkesinin Filistin ile İsrail arasındaki çekişmenin son bulması ve barışın sağlanması için iki devletli çözümü desteklediğini belirtti.



Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.



Görüşme sonrası Dacic ile Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ortak basın toplantısı düzenledi.



Burada yaptığı açıklamada, "Sırbistan, Filistin ile İsrail arasındaki çekişmenin son bulması ve barışın sağlanması için iki devletli çözümü desteklemektedir." diyen Dacic, ülkesinin, uluslararası taraflarla birlikte kapsamlı ve adil bir barışın sağlanması yolunda ilerleme sağlanması için İsrail başta olmak üzere, tüm tarafları teşvik etmeye hazır olduğunu bildirdi.



Dacic, BM'de tam üyelik hakkını kazanması için de Filistin'e uluslararası camiada destek verdiklerini ifade etti.



Maliki de ülkesinin, iki devletli çözüm temelinde barış sürecinde ilerleme sağlanması için harcanan uluslararası çabaların başarıyla sonuçlanmasına bağlı kaldığını dile getirdi. Maliki, "İsrail'den olumlu sinyallerin gelmediğine ve bu ülkenin Paris barış konferansı için harcanan çabaları başarısızlığa uğratma girişimlerine" dikkati çekti.



Dacic'in, Noel kutlamaları çerçevesinde bu gece El-Mehd (Beşik) kilisesinde düzenlenecek ayine katılması bekleniyor.



Jülyen takvimine göre 6 Ocak'ta Noel kutlayan Ortodoks Hıristiyanlar, bugün, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi çevresinde Noel kutlamaları düzenlemişti.



Kutlamalara, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos III ve beraberindeki din adamları da katılmıştı.