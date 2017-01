Sırbistan'dan Yeni Provokasyon

Sırbistan Kosova'ya dönük provokasyonlarını sürdürüyor. Vagonları Sırp bayrağının renklerine boyanmış ve üzerinde "Kosova Sırbistan'dır" yazan tren Kosova'nın kuzeyine doğru yola çıktı. 18 yıllık aradan sonra seferlerine yeniden başlayan tren hattını yasa dışı gören Priştine yönetimi Avrupa Birliği'ne seferlerin durdurulması çağrısında bulundu.



Disgusting misuse of religion. #Serbia illegally starts a train line to north #Kosovo using a train full of icons named: "Kosovo is Serbia" pic.twitter.com/nFz2UhJAyK— Petrit Selimi (@Petrit) January 13, 2017



Fakat Belgrad durumun büyütüldüğünü belirtiyor:



"Siyasi açıdan bakıldığında bu tren bir yenilik değil. Çünkü Priştine ile Kraljevo arasında 10 yıldır hizmet veren demiryolu hattının sadece bir uzantısı."



First glimpse of interior of new Russian-donated train running from Belgrade to Mitrovica, North #Kosovo. No, this really isn't a wind-up. pic.twitter.com/d22NORDdyw— Daniel Hamilton (@danielrhamilton) January 12, 2017



Kosova'nın Şubat 2008'de ilan ettiği bağımsızlığını başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği üyeleri ve Türkiye olmak üzere 69 ülke tanımıştı. 2010'da Uluslararası Adalet Divanı'nın da meşru saydığı bu karara Sırbistan, Rusya, Çin ve Kıbrıs Rum yönetimi itiraz etmişti.



2013'teyse Sırbistan ve Kosova ilişkilerin normalleştirilmesi için bir anlaşmaya imza atmıştı.



