Sırbistan'da Vucic Karşıtları Yine Sokaktaydı





Sırbistan'ta geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimde oyların yüzde 55'ini alarak cumhurbaşkanı seçilen Sırp İlerleme Partisi (SNS) Genel Başkanı ve Başbakan Aleksandar Vucic protesto edilmeye devam ediyor.



Başkent Belgrad'da bir araya gelen kalabalık,"seçimde usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla Brakow Köprüsünden Sırbistan Sarayında kadar yürüdü.



"Seçime gittik ama kimse neler olduğunu bilmiyor. Televizyonlar üç maymunu oynuyor. Medyaya ulaşımımız yok. Bu durumda nasıl gerçekten bilgilendirilebiliriz ki"



"Ben bu gösterilerin kendini dokunulmaz olarak gören hükümete bir ders niteliğinde olduğunu düşünüyorum. İlk defa bir uyarı aldılar."



Öte yandan başkanlık seçiminin 8 sandıkta yenilenmesine karar verildi. Seçim komisyonunun kararıyla 11 Nisan'da yenilenecek seçimde yaklaşık 10 bin kişi tekrar sandık başına gidecek. Kullanılacak oyların sayısı seçim sonucunu değiştirmeye yetmiyor.



Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçilen Vucic ise yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarından memnun olmayanların protesto hakkı olduğunu ancak gösterilerin olaysız geçmesi gerektiğini söylemişti.



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Tags: Muhalefet sokaktaydı ralli Bozulma karşıtları Vucic yine Sırbistanda Sırbistan Belgrad Gepost: 09 april 2017