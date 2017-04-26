Sırbistan'da "Sonsuz Emanet" Sergisi

Türk gravür sanatçısı Fatih Mika'nın "Sonsuz Emanet" başlıklı sergisi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sanatseverlerle buluştu.



Ulusal Kütüphane'de düzenlenen sergi, Belgradlılar tarafından ilgiyle karşılandı.



Sergide yer alan gravürlerde, hayvanların ve bitkilerin yanı sıra Türk tarihinden motiflere de yer verildi.



Mika, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Belgrad'ın kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek, ilk kişisel sergisini burada açtığını dile getirdi.



Açılışa katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Mika'nın bölgeye hakim bir sanatçı olduğunu söyleyerek, "Kendisi 20 yıl önce burada sergi açmış, Saraybosna'da eğitim görmüş bir isim." dedi.



Bilgiç, sergiyi ziyaret eden Belgradlılara, Mika'nın otobiyografik eserlerini inceleme önerisinde bulundu.



Serginin küratörü Beste Gürsu, sanatçının Türkiye'nin el değmemiş doğasını eserlerinde yansıttığını belirterek, Mika'nın çalışmalarında doğanın gücü ile kendi yeteneğini birleştirdiğini ifade etti.



İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneğince (İKASD) projelendirilen sergi, Türk Hava Yolları (THY) ve Sırbistan Ulusal Kütüphanesinin desteğiyle düzenlendi.



Sergi 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.