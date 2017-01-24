Sırbistan'da Aa Kameramanına Yapılan Saldırı

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, 5 Ocak'ta başkent Belgrad'da kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilen Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Nihad İbrahimkadic'e saldıranların görüntülerini yayınladı.



Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan görüntülerdeki saldırganların kimliklerinin henüz tespit edilemediği kaydedilirken, yapılan açıklamada, bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların polise başvurmaları istendi.



Belgrad'daki tren garı yakınında uğradığı saldırıda darp edilen İbrahimkadic, Sırbistan Jandarma Birliğine bağlı askerler tarafından bulunduktan sonra Askeri Tıp Akademisine kaldırılmıştı.



Çenesi kırılan İbrahimkadic, burada ameliyat edildikten sonra geçen hafta taburcu edilmişti.



Bosna Hersek vatandaşı İbrahimkadic, 2012 yılından itibaren AA'nın Belgrad'daki kameramanı olarak görev yapıyordu.