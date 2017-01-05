Sırbistan'da Aa Kameramanına Yapılan Saldırı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic, Anadolu Ajansının (AA) Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da görevli kameramanı Nihad İbrahimkadic'e bu sabah yapılan saldırıyı kınadıklarını açıkladı.



Mijatovic, yaptığı açıklamada, İbrahimkadic'e yönelik saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Basın mensubuna yapılan bu alçakça saldırının soruşturulacağına ve suçluların adalet karşısına çıkarılacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.



Sırbistan Bağımsız Gazeteciler Topluluğu (NUNS) ile Vojvodina Bağımsız Gazeteciler Topluluğu da İbrahimkadic'e yönelik saldırıyı kınadıklarını açıkladı.



Söz konusu kuruluşlardan yapılan açıklamalarda saldırganların bir an önce yakalanması ve saldırının aydınlatılması çağrısında bulunuldu.



İçişleri Bakanı Stefanovic ziyaret etti



Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, İbrahimkadic'i tedavisinin sürdüğü Belgrad'daki Askeri Tıp Akademisinde ziyaret etti.



Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Stefanovic, İbrahimkadic'e saldıranların üç kişi olduklarını belirterek, "İlk değerlendirmeler bu kişilerin sığınmacı olabileceği yönünde ancak elimizde henüz kesin bir bilgi yok." ifadesini kullandı.



Saldırganların kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Stefanovic, saldırganların kameramanın sırt çantasını almaya çalıştığını, çantasını vermemek için saldırganlarla mücadele eden İbrahimkadic'in darbedildiğini söyledi.



Stefanovic, emniyet güçlerinin gün sonuna kadar olayın detaylarını ortaya çıkaracağını belirterek, "Polisin gözünden bir şey kaçmaması için elimizden geleni yapacağız. Saldırganların yakalanması için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu kişiler sığınmacı da olsa yerli de olsa cezalarını çekecek." dedi.



Bu arada, Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ile Çalışma, İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Aleksandar Vulin de saldırı hakkında telefonla bilgi aldı ve AA kameramanına geçmiş olsun dileklerini iletti.



Sabah saatlerinde tren garı yakınında darp sonucu çenesi kırılan İbrahimkadic, tedavi gördüğü hastanede yarın ameliyat edilecek.



Bosna Hersek vatandaşı İbrahimkadic, 2012 yılından itibaren Belgrad'da kameraman olarak görev yapıyordu.