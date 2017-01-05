Sırbistan'da Aa Kameramanına Saldırı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da görev yapan Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Nihad İbrahimkadic, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından sabah saatlerinde saldırıya uğradı.



Belgrad'daki tren garı yakınında uğradığı saldırıda darp edilen İbrahimkadic, Sırbistan Jandarma Birliğine bağlı askerler tarafından bulunduktan sonra Askeri Tıp Akademisine kaldırıldı.



Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren İbrahimkadic'in, çenesinin kırıldığı ve yarın ameliyata alınacağı öğrenildi.



Saldırganların İbrahimkadic'in üzerindeki dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi değerli eşyalarını almadıkları belirtildi.



Türkiye'nin Belgrad ve Saraybosna büyükelçilikleri konuyla ilgili bilgilendirildi.



Bosna Hersek vatandaşı İbrahimkadic, 2012 yılından itibaren Belgrad'da kameraman olarak görev yapıyordu.