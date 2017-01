Sırbistan'a Dava Açılması, Yeni Krizlere Neden Olur"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvanic, Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açmasının, yeni krizlere neden olacağını söyledi.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da katıldığı bir konferans öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İvanic, Bosna Hersek'teki bazı Boşnak siyasetçilerin, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açılmasını desteklediğini savunarak, yeniden dava açılmasının yeni krizlere neden olacağını ifade etti.



İvanic, Boşnak siyasetçilerin bu yöndeki taleplerinin gerilimi artıracağını belirterek, "Bazı Boşnak siyasetçiler, benim, Sırpları temsil eden diğer siyasetçilerin ve hatta ülkedeki Hırvat siyasetçilerin karşı çıkmasına rağmen, yeniden soykırım davası açmayı planlıyor. Bu durum bizi yeni krizlere sürükler." dedi.



Devlet olarak Bosna Hersek'in böyle bir davanın arkasında durmadığını açıkça beyan ettiğini aktaran İvanic, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına başvurmayı planlayan Boşnak siyasetçilerin kim olduğu sorusuna ise "Boşnak siyasetçiler." yanıtını verdi.



Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic de Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açmasını "Belgrad'ın gözüne parmak sokmak" olarak nitelendirdi.



Dacic, Bosna Hersek'in dava açmaya yönelik adım atmayacağına inandığını belirterek, dava açılması durumunda ise Sırbistan'ın hukuki yollara başvuracağını söyledi.



Dacic, böyle bir davanın iki ülke arasındaki ilişkileri yıkacağını ve ortak çıkarlara zarar vereceğini sözlerine ekledi.



Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılının şubat ayında, Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı açtığı soykırım davasını reddetmiş, Bosna Hersek'e yeni kanıtlar bulması şartıyla 10 yıl içinde yeniden dava açma hakkı tanımıştı. Mahkemenin tanıdığı süre, gelecek sona erecek.