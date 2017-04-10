Sıralama Değişti! İşte Puan Durumu
Süper Lig'de puan durumu....
Galatasaray, Medipol Başakşehir'e yenilerek ligde ikinci sırayı alma ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilme hedefinde yara aldı.
Haftaya, 53 puanla ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde giren ve rakibini yenerek aralarındaki farkı 1'e indirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle farkın 7 puana çıkmasını önleyemedi.
Dördüncülüğe geriledi
Sarı-kırmızılı ekip, 27. hafta maçlarının ardından ligde 1 sıra gerileyerek 4.'lüğe düştü. Ligde 27. haftaya 4. sırada giren Fenerbahçe, aldığı galibiyetle 50 puana ve 3.'lüğe yükselirken, Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle Galatasaray 49 puan kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 28. haftasında derbide konuk edeceği Fenerbahçe'yi yenerek yeniden öne geçmeye çalışacak.
Gol Krallığı