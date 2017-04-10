Sıralama Değişti! İşte Puan Durumu

Galatasaray, Medipol Başakşehir'e yenilerek ligde ikinci sırayı alma ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilme hedefinde yara aldı.



Haftaya, 53 puanla ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde giren ve rakibini yenerek aralarındaki farkı 1'e indirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle farkın 7 puana çıkmasını önleyemedi.



Dördüncülüğe geriledi



Sarı-kırmızılı ekip, 27. hafta maçlarının ardından ligde 1 sıra gerileyerek 4.'lüğe düştü. Ligde 27. haftaya 4. sırada giren Fenerbahçe, aldığı galibiyetle 50 puana ve 3.'lüğe yükselirken, Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle Galatasaray 49 puan kaldı.



Sarı-kırmızılı takım, ligin 28. haftasında derbide konuk edeceği Fenerbahçe'yi yenerek yeniden öne geçmeye çalışacak.







Gol Krallığı



