Şırak Kırsalında Hava Harekatı: 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Bestler-Dereler kırsalına icra edilen hava harekatı neticesinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 19 Nisan 2017 tarihinde akşam 19.50 ile 20.20 saatleri arasında Şırnak Bestler-Dereler kırsalına alınan anlık alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu teröristim etkisiz hale getirildiği ve iki silah mevziinin de imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bölgede operasyona halen devam edilmektedir. Gelişmeler ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi. - ANKARA