Sıradan Bir Kağıt Parçası Neleri Kesebilir?

Basit bir kağıt parçası sayesinde oldukça farklı deneyler gerçekleştiren ve taşlama makinesine kağıttan yapılmış bir daire yerleştirerek birbirinden ilginç nesneleri kesmeye çalışan John Heisz isimli YouTube kanalı, bu deneyinde başarılı olduktan sonra birçok kişinin ve YouTube kanallarının dikkatini bu konu üzerine çekmeyi başardı.



Basit bir kağıt parçasıyla tahta kesmeyi başaran John Heisz'in ardından, The Q isimli YouTube kanalı da bu kervana katıldı. Oldukça tehlikeli olan ve öncelikli olarak güvenlik tedbirlerinin alınması gereken bu deneyde takip edilen aşamalar ise oldukça basit. Kağıdın boyutu ayarlandıktan sonra yuvarlak şekilde kesilen birkaç parça kağıt, yapıştırıcı yardımıyla birbirine tutturuluyor ve sonrasında ise taşlama makinesindeki yuvasına yerleştiriliyor.