Sıradaki Gelsin Kahkaha Garantili Bilgi Yarışması
Emre Karayel'in sunduğu 'Sıradaki Gelsin'in bu akşam (Perşembe) ekrana gelecek 16'ncı bölümünde izleyicileri; yarışma heyecanı, eğlencesi, 'Para Çarkı', 'Aksiyon Sorusu', 'Düello'su, 'Locası' ve 'Final Heyecanı'yla yine dolu dolu bir program bekliyor.
BÜYÜK FİNAL ÖDÜLÜ TAM 80 BİN LİRA
Kazanmak için sıraya girilen, sıradışı bilgi yarışması 'Sıradaki Gelsin'de gecenin en çok kazananı olarak finale çıkmaya hak kazanan Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü öğrencisi Gizem Yoro, 150 saniyede 21 soruya yanlış cevap vermeyi başarırsa, 80 bin liralık ödülün de sahibi olacak.
ŞAŞIRTAN BENZERLİK
Eğlence dolu programda Emre Karayel'in, ünlü oyuncu Halil Ergün'e benzerliğiyle dikkatleri çeken yarışmacı Fuat Harman ile keyifli sohbeti ve selfie esprisi izleyicileri kahkahalara boğacak. 'Aksiyon Sorusu'nda hayvan haklarına dikkat çekmek için açılan 'Hayvanları sev insan ol' yazılı pankart da dikkat çekerken, Bahadır Efe'nin canlandırdığı 'Yo' tiplemesi de hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri coşturacak.