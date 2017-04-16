Sıra Üstünde Sandık Başına Gitti

Konya'da merkez Meram ilçesi, Muhittin Güzelkılınç Lisesi'nde yaşlı bir vatandaş sıra ile taşınarak sandık başına götürüldü.



İsminin açıklanmasını istemeyen ve yaklaşık 150 kilo olduğu belirtilen yaşlı bir adam, aşırı kilolarından dolayı yürüyemediği için otomobilden indirildikten sonra okulda bulunan sıra üstüne oturtuldu. Ardından çevredeki vatandaşların da yardımıyla merdivenlerden çıkartılıp giriş katındaki, oy kullanacağı salona taşınan yaşlı adam, oy kullanma işleminden sonra adam tekrar sıra üstünde arabaya taşındı. - KONYA