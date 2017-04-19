Sıra Gecesi Tunceli'deki Helikopter Kazası Nedeniyle Ertelendi

Şanlıurfa'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bu akşam düzenlenmesi planlanan sıra gecesi, Tunceli'de meydana gelen helikopter kazası nedeniyle ertelendi.



Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada," Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bugün Şanlıurfa Müze Kompleksi yanındaki amfi tiyatroda yapılması planlanan sıra gecesi etkinliği, dün Tunceli'de gerçekleşen helikopter kazasında 12 vatan evladının şehit olması sebebiyle ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA