Sıra Dışı Okur' Emirhan Kütüphane Müdavimi

ZEKERİYA KARADAVUT - Kırıkkale'de, doğum öncesi merkezi sinir sisteminin hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı beyin felci (serebral palsi) olan 12 yaşındaki Emirhan, Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı "Sıra Dışı Okurlar 7" belgeseline konu oldu.



Günde 3-4 kitap okuyan Emirhan, kitap okumanın yaşı ve mazereti olmadığını gözler önüne seriyor.



Halk kütüphanesinin müdavimlerinden Emirhan, her gün geldiği kütüphanede hem kitap okuyor hem de arkadaşlarıyla zaman geçirerek sosyalleşiyor.



Doğum öncesi serebral palsi olan Emirhan, 5 yaşına kadar annesi Yasemin Baran'ın okuduğu kitapları dinledi. Okumayı öğrendikten sonra yaklaşık bin kitap okuyan Emirhan, 2015 yılında "En Çok Kitap Okuyan Okur" ödülünü kazandı.



Emirhan'ın kitap okuma azmi, Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı "Sıra Dışı Okurlar 7" belgeseline de konu oldu.



Ömer Seyfettin'in hikayelerini çok seven Emirhan, hiçbir şeyin kitap okumaya engel olmadığını ve okuma aşkının sınır tanımadığını herkese gösteriyor.



Emirhan, yaz kış demeden kitap okuma aşkıyla her gün annesiyle kütüphanenin yolunu tutarak, kapanış saatine kadar burada kalıyor.



"Kitapları kardeşim gibi seviyorum"



Emirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumayı çok sevdiğini dile getirdi.



Çok hızlı okuyabildiğini söyleyen Emirhan, "Kitapları kardeşim gibi seviyorum. Kütüphaneye sık sık geliyorum. Bu yıl Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'dan ödül aldım. 2015 yılında da en çok kitap okuyan ödülünü verdiler. Bin kitap okudum. Kitap okumayı çok seviyorum. Günde 3-4 kitap okuyorum. Halk hikayelerini çok seviyorum. Ömer Seyfettin, yazarlar içerisinde en çok sevdiğim yazar." diye konuştu.



"Kütüphane Emirhan için çok büyük bir ödül"



Anne Yasemin Baran da oğlunun 5 yaşında kitap okumaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:



"Oğlum kitapları çok seviyor, devamlı okuyor. Her gün kütüphaneye getiriyorum. Kütüphaneyle tanışınca hem sosyalleşti hem de etkinliklere katıldı. Burası Emirhan için çok değişik bir ortam. Arkadaş çevresi çok gelişti. Aynı zamanda evde eğitim görüyor. Burada çok arkadaş kazandı. Kütüphane, Emirhan için çok büyük bir ödül. Geçen yıl 'Çok okuyanlar ödülü', bu yıl ise 'Sıra dışı okur ödülü' aldı."



Emirhan'ın öğretmeni Büşra Karataş da Emirhan'la bu yıl başında tanıştığını ve evde eğitim verdiğini dile getirdi.



Emirhan'ın zeki bir çocuk olduğunu ifade eden Karataş, "Emirhan'la genelde sözel derslere yönelik çalışmalar yapıyoruz. Türkçe, sosyal bilgiler, beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerini görüyoruz. Hiçbirinden bir eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.