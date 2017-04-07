Sır ve Büyülü Gerçek" Sergisi Ziyarete Açıldı

Ressam Aydın Ayan'ın, 45. sanat yılı dolayısıyla hazırladığı "Sır ve Büyülü Gerçek" isimli sergisi ziyarete açıldı.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu'nda açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Ayan, sanatseverlerin gösterdiği ilgi dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok şükür ben şanslı bir sanatçıyım. İyi hocalarla okudum. Sabri Berkel, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Neşet Günal ve sanat yaşamına adımımı atarken önemli sanatçılarla bir arada oldum ve dostluk kurdum. Nedim Günsür bunlardan bir tanesiydi, rahmetli nur içinde yatsın. Öğrencilik yıllarımda, 1977'de ilk sergimi açtım. Mezuniyet yılımdı. Ondan sonra da hep aynı şekilde devam etti." dedi.



Ayan, kendisi için insanların önemli olduğunun altını çizerek, "Ben tavırlı bir sanatçıyım. Yaptığım işlerde de o tavır görülüyor. İnsan sevgisi bana da yöneliyor bir şekilde. Sizin verdiğiniz şey bir şekilde size dönüyor. Yansı ya da yankı da diyebilirsiniz buna. Olumlu anlamda değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.



Sergiyi gezenlerin, 45 yıllık sanat yaşamında ürettiği eserleri görebileceğini dile getiren Ayan, şunları kaydetti:



"Benim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur ve keyif. İçeride pek çok şey var. Öncelikle bir sanatçının 45 yıllık öz yaşamı var. İkincisi de o sanatçı tavırlı bir sanatçı olduğu, yaşadığı topluma ve dünyaya duyarlılığı sürekli açık olduğu için yaşananlar eleştirel bağlamda ele alınmış ve görselleştirilmeye çalışılmış. Sergide bunlar vardır. Sergiyi üç başlık altında toplayabiliriz. 'İnsanın insana ettiği', 'İnsanın doğaya ettiği' ve 'İnsanın hayvana ettiği' diye başlıkları koyabiliriz. Ama bu, insana karşı olduğum anlamına gelmiyor. İnsan pozitif yanıyla sanattan hiç uzak kalmamış, çok güzel değerler ortaya koymuştur. Sanatla insan hep yan yana olmuştur. Bu insanın pozitif yanıdır ama eleştirel açıdan baktığımız zaman da insanın olduğu yerde savaşlar hep olmuştur. ya neden olmuştur ya sürdürmüştür ya bir şekilde devam ettirmiştir. Bu da insanın negatif yanıdır."



Aydın Ayan sergide 114 eserin yer aldığını belirterek, "Bir özet sundum sergide. 1972'de akademiye girişimle başlıyor sanatçılığım diye değerlendiriyorum. Bugüne kadar oluşan bir zaman dizimi var. 45 yıl, her yıla bir resim. O yılın altına da o yıl yaptığım resimler artı yaşamımla ilgili önemli olayları üst satırda koydum. Bunun yanında bu zaman dilimlerinin olduğu kısımlarda kronolojik olarak elimde olan resimlerden bir sıralama yaptım. 6 resim koleksiyondan alındı. Geri kalanı 1972 ile 2007 arasında yapılan eserler. Ancak resimlerin yüzde 75'i 2007 sonrası yapıldı." diye konuştu.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Yalçın Karayağız, Rektör Yardımcısı Prof. Alev İdrisoğlu ve yazar Doğan Hızlan'ın da açılışına katıldığı sergi, 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.