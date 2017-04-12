SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Sinüzit Nedir?
Sinüzit Nedir?
Sinüzit nedir?
12 Nisan 2017 Çarşamba 17:32
Sinüzit nedir? sorusunu Doç. Dr. Ahmet İslam cevapla.tv izleyenleri için yanıtladı.
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Sağlık
»
Haber
[9492045] Cevapla.tv
İslam
2
68
16
4 aylık karısını başka bir adamla basınca ortalık karıştı
Diyarbakır'daki terör saldırını üstlendiler!
Gölde cesedi bulunan file çoraplı genç kızın hikayesi yürek yaktı
Vahşet anları kamerada! Sokak ortasında döve döve öldürdüler
Türkiye hakkında küstah açıklama: Kimyasalı bırakın domatese bakın
Akşener, referandum tahminini açıklayıp Başbakan'a mesaj verdi
Pet şişeler tarihe karışıyor! İşte su içerken kullanılacak yeni cisim
Ameliyattan çıkan ünlü şarkıcı için kritik saatler başladı
Erdoğan'ı karşılamak için gelmişlerdi, izdiham çıkınca ortalık karıştı
İstanbul'un göbeğinde acı manzara! Bir bir yere yığıldılar
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket! İstanbul için son oranı verdi
Darbecilerin kamu kurumlarındaki çocukları için harekete geçildi
Bombalı saldırıda yaralanan Bartra'dan haber var
Meteoroloji gün verdi! 5 ilimiz için yağış uyarısı
Savcıdan, bonzaiden ölen genç için ibretlik paylaşım!
Dünyanın en yüksek dağında büyük şüphe!
Öğrencinin canlı yayında sorduğu soru Erdoğan'ı güldürdü
Hastane son durumunu açıkladı! İbrahim Erkal'dan kötü haber
Alpay'ın istediği parayı duyunca masadan kalktılar
'Peçeyi aç, 5 lira vereyim' diyen baba oğul bıçaklandı!
Astsubay cinayetinin ardından yasak aşk çıktı
Çinli bilim adamları, akıllı telefonların büyük problemine çözüm buldu
Sonunda bu da oldu! Cimbom, oyunculardan alacaklı çıktı
Hastanede yaşam savaşı veren genç kızdan üzücü haber geldi
Son yılların en ilginç golü geldi
Beşiktaş inanılmaz rakamı reddetti
Erdoğan'dan kanser hastalarına moral! Tüm masraflar devletten
Murat Ülker, referandum rengini belli etti
İbrahim Erkal'ın arkadaşları hastane önünde hıçkıra hıçkıra ağladı
25 yıl önce bebeğini suya atıp öldürdüğü aynı gölette cesedi bulundu
Dünya devinin başına geçiyor
Daha gelmeden ortalık karıştı! Fenerbahçe efsanesi yerden yere vurdu
Alişan, tacizcilikle suçlanınca, tepkilere sessiz kalamadı
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
İngiliz gazetesi: Bize güçlü Erdoğan lazım, Kürtleri yüzüstü bırakalım
Anlaşma tamam! İşte Tolgay'ın yeni kulübü
Gardını indirince yüzüne yumruk yağdı
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
Giderayak talimat verdi: Bunu mutlaka alın
Fenerbahçe aldığı haberle sarsıldı
Dünya devlerinin istediği Onur, resmen dibe vurdu
Erdoğan devreye girdi, Formula 1'den müjdeli haber geldi!
Emre neden kahkaha attığını anlattı
Bu acıya yürek dayanmaz! Parka giderken TIR'ın altında can verdi
G.Saray ve F.Bahçe'nin peşinde olduğu futbolcu Türkiye'yi aşağıladı
Japonlar Türk devini satın aldı!
Çin, Kuzey Kore'yi uyardı: Bugünlerde bir hata yapmayın!
Odatv davasında 6 yıl sonra karar çıktı
Güzel oyuncu "hamilelik" haberlerine açıklık getirdi
Süper Lig'de yılın bombası: Abdullah Avcı