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Sinpaş'tan Ankara Tarihini Anlatan Kitap
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Sinpaş'tan Ankara Tarihini Anlatan Kitap

Sinpaş Holding, Ankara kültürüne katkı sağlama amacıyla ’Başkent Ankara’nın 100 Yılı’isimli kitabı piyasaya çıkardı.

Sinpaş'tan Ankara Tarihini Anlatan Kitap

Sinpaş Holding, Ankara kültürüne katkı sağlama amacıyla 'Başkent Ankara'nın 100 Yılı'isimli kitabı piyasaya çıkardı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, geliştirdikleri her projede şirketin doğum yeri olan Ankara'ya değer kazandırmaya öncelik verdiklerini belirtti.

Sinpaş Holding, Ankara kültürüne katkı sağlama amacıyla 'Başkent Ankara'nın 100 Yılı'isimli kitabın piyasaya çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada görüşleri yer alan Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, geliştirdikleri her projede şehre değer kazandırmaya öncelik verdiklerini belirtti.

Şirketin oluşmasında Ankara'nın ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Çelik, "Cumhuriyet'in kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara'nın, Sinpaş için de tarihi önemi var. Her merhalesiyle iftihar ettiğimiz, muvaffakiyetlerle dolu yolculuğumuzda ilk adımı tam 43 yıl önce, 1974'te Ankara'da attık. O gün çok güçlü bir azim ve tevekkülle yola çıkan Sinpaş Holding, bugün Türkiye'nin en köklü inşaat ve gayrimenkul şirketlerinin başında geliyor. Ankara'da başlayan başarı öykümüzü özgün projelerle taçlandırarak, şehirlere nitelikli yaşam alanları ve değer kazandırıyoruz. Projelerimizin, bulunduğu coğrafyanın kültürüne, doğasına, intizamına uyumlu ve saygılı olmasına özen gösteriyoruz. Kuruluş şehrimiz Ankara'ya da bugüne kadar konsept, mimari, peyzaj ve sosyal donatılarıyla çok özel yaşam alanları kazandırdık. Geliştirdiğimiz projeler, günümüz Ankara'sının modern yüzünü temsil ediyor. Türkiye'nin temalı en büyük yaşam projesini Ankara'da gerçekleştirdik. Başkentin merkezinde hayal bile edilmeyen marina yaşamını, bu şehre armağan ettik. Yine Anadolu'nun ortasında sunduğumuz Ege yaşamı da, Ankara'ya verdiğimiz önemi simgeliyor. Netice itibarıyla, Ankara'nın binlerce yıldır devam eden gelişim sürecine sağladığımız her katkı, kıvanç kaynağımızdır. İçeriği böylesine anlamlı bir kitabın okuyucuyla buluşmasını ve kültür dünyasına armağan edilmesini sağlamaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL

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