Sinpaş, Expo Turkey By Katar 2017'ye Katılacak

Sinpaş, 19-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Expo Turkey by Katar 2017'ye katılacak.



Sinpaş, 300'den fazla Türk firması ve Körfez Bölgesi'nden 3 binden fazla iş adamını bir araya getirecek olan Expo Turkey by Katar 2017'ye katılacak. Şirket açıklamasınagöre Sinpaş GYO, 19-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek fuarda Queen Central Park ve Bursa Modern projeleri ile yer alacak. Geçtiğimiz ay da Cityscape Katar'da yer alarak projelerini tanıtan Sinpaş GYO, orada büyük bir ilgi görmüştü. Expo Turkey by Katar, Türkiye ile Katar arasında ikili ticareti geliştirmeyi ve yeni yatırım fırsatları oluşturmayı amaçlarken bu iki ülkenin Körfez Bölgesi'ndeki diğer ülkelere yatırım ve iş birliği fırsatları konusunda da teşvik edici rol üstlenmesini hedefliyor.



"Queen Central Park Körfez ülkelerinin gözbebeği"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinpaş GYO Genel Müdür Seba Gacemer fuarda sergilenecek iki proje hakkında bilgi verdi. Gacemer, Türkiye artık Körfez ülkelerinin 'yakın Londra'sı olarak nitelendirildiğini özellikle İstanbul'un sosyal hayat, ulaşım, ve ekonomik sürdürülebilirlik felsefesine uygun olarak, hem kültürel ve tarihi kimliğini koruyan hem de teknolojik gelişmelere ayak uyduran bir şehir olduğunu söyledi. Gacemer, marka değeri her geçen gün yükselen İstanbul'un; en köklü ve değerli semti Şişli-Bomonti'de konumlanan Queen Central Park'ın, şehrin merkezinde lüks ve konforlu bir yaşamı şık bir dekorasyonla sunduğunu dile getirerek "Boğaz'a ve Tarihi Yarımada'ya hakimkonumu ile dikkat çeken projeden Taksim, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi iş ve eğlence merkezlerine çok kısa sürede ulaşılabiliyor. Boğaz'da bir kahvaltı ya da Nişantaşı'nda bir kahve içmek için saatler değil, dakikalar ayırmak yeterli oluyor. Türkiye'nin ilk 'Highlife' temalı projesi Queen Central Park, kendine ait 10 bin metrekarelik 'Şehir Parkı' ile şehrin tam merkezinde yeşillikler içerisinde güvenle yaşanabilecek benzersiz bir yaşam alanı sunuyor. Queen Central Park Bomonti, taçlı mimarisi, tamamı geniş balkonlu konutları, 48. katındaki panoramik İstanbul manzaralı özel tasarım lounge alanı ve 'Highlife' temalı evleri sayesinde oldukça avantajlı bir yatırım fırsatı da sağlıyor" dedi.



"Bursa'nın uluslararası ödüllü ilk ve tek konut projesi: Bursa Modern"



Son yıllarda Türkiye-Katar ticaret hacminin büyümesi, Katarlı gayrimenkul yatırımcılarının İstanbul ve Bursa projelerine olan ilgisini arttırdığını belirten Gacemer, "Bursa, tarihi zenginliği ve kültürel mirası ile yerli konut alıcısının olduğu kadar, yabancı yatırımcının da ilgisini çeken bir şehir. Konut fiyatları Bursa'da İstanbul'daki gayrimenkullerden yüzde 30-40 daha düşük. Geri dönüş süresi de İstanbul ile hemen hemen aynı seviyede seyrediyor. Bu da konut yatırımcıları için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bursa'nın uluslararası ödüllü ilk ve tek konut projesi Bursa Modern, 5 yıldızlı tatil köyü konforunda, avantajlı ödeme planlarıyla keyifli bir yaşam vadediyor. Bursa'nın en büyük konut projesi olan Bursa Modern, 26 bin metrekarelik gölet, göl kenarındaki iskele meydanları, gölet kenarında yalılar, köşkler, göl ve doğa manzaralı kuleler ve rezidansları ile dikkat çekiyor. Spor aktivitelerinin yanı sıra sosyal yaşam olanaklarıyla da şehre canlılık getiren Bursa Modern'de, konserlere ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan bir festival meydanı bulunuyor. Basketbol ve voleybol sahası, tenis kortları ve yürüyüş parkurlarının yer aldığı projede, çocuklar için de oyun alanları var. Osmangazi Köprüsü'nün de hizmete açılmasıyla, İstanbul Anadolu Yakası'na 45 dakika, Avrupa Yakası'na 1 saat 30 dakika mesafede olan Bursa'da avantajlı konut fiyatları, yatırımcıları bölgeye çeken unsurların başında geliyor şeklinde konuştu. - İSTANBUL