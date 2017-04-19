Sinop Yoldan Karşıya Geçmek Isterken Cipin Çarptığı Yaya Öldü

Yoldan karşıya geçmek isterken cipin çarptığı yaya öldü



SİNOP'ta yoldan karşıya geçmeye çalışan Bekir Baş'a cip çarptı. Baş olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza Sinop kent merkezi Sinop-Ayancık Karayolu İlahiyat Fakültesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ayancık'tan Sinop istikametine gitmekte olan Can Okan Altan idaresindeki 57 AJ 996 plakalı cip, yoldan karşıya geçmeye çalışan 31 yaşındaki Bekir Baş'a çarptı. Baş olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.