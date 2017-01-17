Sinop Valiliği Önünde İntihar Girişimi

Sinop Valiliği önünde bir kişi intihar girişiminde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen ismi öğrenilemeyen şahıs Sinop Valiliği önünde av tüfeği ile kendini vurmaya kalkıştı. Emniyet mensuplarının ikna çabalarının ardından intihar etmeye yeltenen kişi havaya bir el ateş etti. O anki boşluktan yararlanan emniyet mensupları şahısın elinden tüfeği alarak etkisiz onu hale getirdi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SİNOP