Sinop'tan Suriye'ye Gönül Köprüsü

Sinop'ta öğrenciler tarafından hazırlanan kırtasiye malzemeleri bulunan 2 bin 264 adet çanta Suriye'ye gönderilmek üzere bu sabah yola çıktı.



"Mektup Arkadaşlığı" kampanyasında öğrenciler tarafından Suriyeli çocuklara yazılan mektuplardan her çantaya bir tane konuldu. Sinop Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kilis'in Elbeyli ilçesinde mektuplarımızın tercümeleri yapılarak Sinoplu öğrencilerimizin en temiz duygularla yazmış oldukları mektupların Suriyeli çocuklar tarafından anlaşılması sağlanacaktır. Kampanyadaki amacımız, Suriye sınırında terörden ve çatışmalardan arındırılmış 45 km'lik güvenli bölgede eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Suriyeli çocuklarımızın eğitimlerinde ihtiyaç duydukları malzemeleri temin etmektir. Kampanya başlangıcından itibaren ulaştığımız her kesim mazluma bir el uzatmak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Rabbimden tez zamanda dünyadaki mazlumların acısını dindirmesini temenni ederek her şeyin tüm dünya çocuklarının gönlünce olmasını diliyorum" dedi.



Program sonunda, toplanan yardımlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracıyla Kilisin Elbeyli ilçesine götürülmek üzere yola çıktı. - SİNOP