Sinop'tan Haleplilere Yardım

Türkeli ilçesinde Halepliler için toplanan yardım malzemeleri, dualar eşliğinde bölgeye gönderildi.



Türkeli Müftülüğü öncülüğünde ilçedeki sivil toplum örgütlerinin desteğiyle düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasında toplanan yaklaşık 25 ton gıda malzemesinin bölgeye uğurlanması için tören düzenlendi.



İlçe Müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan, "Biz de bir düstur vardır, 'komşusu açken, tok yatan bizden değildir.' Zulme seyirci kalan da zulüm etmiş gibidir. Bu düsturla yola çıkıldı. 600 yıllık egemenliğimizde de bugün de yine bize sığınan vatandaşlarımıza her zaman kucak açıyoruz. Bugün inşallah burada yapılan yardımlar da Suriye'deki kardeşlerimiz için umut olacak. Kampanyanın başlatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı tarafından yapılan duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tır bölgeye uğurlandı.