Sinop'taki Kazada Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.



Kaza, Boyabat-Sinop yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Sinop istikametine gitmekte olan Davut Gülmez'in(45) kullandığı 05 ED 404 plakalı kamyon virajı alamayarak yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızını alamayan kamyon yola yan yattı.



Olay yerine geline 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Davut Gülmez'e müdahale etti. Gülmez'e hayata tutunması için uzun süre kalp masajı yapıldı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kurtarılamadı.



Gülmez'in Ordu 'nun Fatsa ilçesinden olduğu öğrenildi. - SİNOP